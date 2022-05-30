В Симферополе ночью напали на военкомат на улице Сельвинского. Мужчина перелез через забор и проник на территорию военного комиссариата, после чего кинул в окно цокольного этажа бутылку с зажигательной смесью.

Об этом пишет Telegram-канал "Mash на волне".

Бутылка разбилась об решетку, пожара не произошло, в полиции возбудили дело по хулиганству. Поджигатель сбежал, пишет паблик.

Это уже 17-й поджог военкомата в России и аннексированном Крыму за последние месяцы.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.