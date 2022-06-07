Великобритания хочет обжаловать возможный смертный приговор, который грозит в "ДНР" двум британцам, которых судят за участие в боевых действиях на стороне Украины.

Такое заявление сделал заместитель премьер-министра и глава Минюста Британии Доминик Рааб в интервью радиостанции LBC.

Ранее сообщалось, что в Донецке начался суд над иностранными добровольцами ВСУ – гражданами Великобритании Шоном Пинером и Эндрю Хиллом, а также марокканцем Брагимом Саадуном.

В "республике" заявляют, что им может грозить смертная казнь.

Отметим, что в СМИ широко освещалась история о двоих попавших в плен еще в апреле британцах - 48-летнем Шоне Пиннере и 28-летнем Эйдене Эслине. Оба британца официально служили в украинской армии.

Ранее мы публиковали материал The Washington Post о том, как западные добровольцы уезжают из Украины из-за нехватки оружия и увиденных ужасов войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.