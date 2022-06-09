Общий объем прямых убытков украинских торговых сетей из-за войны в период с 24 февраля по 23 апреля оценивается в 50,7 миллиарда гривен, без учета упущенной выгоды. В пересчете на 1 квадратный метр поврежденных торговых точек это 30 475 гривен, или 17,4 миллиона гривен в среднем на один поврежденный магазин.

Об этом свидетельствуют результаты майского исследования Ассоциацией ритейлеров Украины и Украинского совета торговых центров.

По данным исследования, 41% ущерба приходится на повреждения зданий. Убытки по товарным остаткам в магазинах и потери оборудования составили 17%, потери товара на складах – 14%, ущерб складских, производственных, офисных зданий/помещений и оборудования в них составил 9 %, а еще 2% - другой ущерб.

При подсчете собирались данные 295 торговых розничных компаний - как крупные сети, так и малые предприниматели.

"50,7 миллиарда – это далеко не все прямые убытки, которые понес украинский ритейл. На этом этапе мы посчитали только самые крупные и активные сетевые компании. Многие малые региональные сети, не сетевые предприятия, торговые точки на рынках остаются не подсчитаны. Поэтому реальная цифра прямого ущерба будет гораздо больше", - говорит председатель УРТЦ Максим Гаврюшин.

Напомним, по данным Всемирного банка, экономика Украины в 2022 году из-за войны снизится на 45%.

Как писала "Страна", в Украине начинается продуктовый ажиотаж. Соль продают по двойной цене, гречку - по 90, также есть проблемы с овощами.

Тем временем война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск - Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ею невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.