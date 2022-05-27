Кабмин принял несколько важных решений на сегодняшнем заседании, помимо продления карантина до 31 августа.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, теперь закупками топлива для Украины будет заниматься "Укрзализныця". Топливо пойдет на первоочередные нужды и в резерв.

Также создана комиссия по убыткам вследствие вторжения России. Ее возглавят вице-премьер Ирина Верещук, главы Минрегиона и Мининфраструктуры.

Медики больше не будут вносить данные о пациентах на бумагу, а сразу загружать в электронную систему.

Минюст будет заниматься поиском активов тех, кто попал под санкции СНБО за коллаборационизм и поддержку вторжения России. Также ведомство будет подавать иски в суд с целью изъятия этих активов в пользу государства .

"Нафтогаз" возьмет 300 миллионов евро кредита у ЕБРР, чтобы покупать газ для потребителей. Также решили не поднимать компании ставку по уже взятым у госбанков кредитам.

Кроме МИД делать апостиль разрешили МВД, Госпогранслужбе и миграционной службе.

Сняли ограничение на пребывание в Украине для иностранных журналистов, аккредитованных официально. Действовать норма будет на период военного положения.

Напомним, ранее Кабмин разрешил мужчинам выезд за границу во время войны. Перечень категорий.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.