Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к "ДНР" и РФ из-за смертного приговора для британцев, воевавших на стороне Украины.

"Мы призываем Россию и ее марионеток уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", - написал Блинкен в Twitter.

Ожидается, что сегодня глава МИД Британии Лиз Трасс поговорит со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой на эту тему.

Напомним, приговоренные обвинялись в "наемничестве" и в совершении действий, направленных на "захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".

Ранее "Страна" сообщала, что на заседании "Верховного суда ДНР" британские добровольцы ВСУ Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также марокканец Саадун Брагим заявили о частичном признании своей вины.

Мы также рассказывали, что председатель комитета немецкого Бундестага по правам человека и гуманитарной помощи Рената Альт осудила приговор, вынесенный в "ДНР" трем иностранным добровольцам. Глава британского МИД Лиз Трасс возмутилась вынесенным смертным приговором. А в МИД Украины заявили, что иностранцев, воюющих на стороне Украины, нельзя судить, поскольку они являются военнослужащими ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.