Иностранцев, воюющих на стороне Украины, нельзя судить, поскольку они являются военнослужащими ВСУ.

Так пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко прокомментировал смертный приговор для трех иностранных добровольцев в "ДНР".

"Все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе Вооруженных сил Украины, являются военнослужащими ВСУ. Согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов", – пояснил Николенко.

По его словам, все военнослужащие ВСУ, попадающие в плен, пользуются правами военнопленных – в частности, в отношении них запрещается совершать насилие, запугивать или негуманно вести себя.

Ранее "Страна" писала, что глава британского МИД Лиз Трасс возмутилась смертным приговором, который вынесли в "ДНР" двум британцам, воевавшим на Донбассе на стороне Украины.

"Я категорически осуждаю вынесение приговора Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, задержанным российскими марионетками на востоке Украины. Они военнопленные. Это фиктивное суждение, абсолютно не имеющее законной силы", – написала Трасс в Твиттере.

А председатель комитета немецкого Бундестага по правам человека и гуманитарной помощи Рената Альт осудила приговор, вынесенный в "ДНР" трем иностранным добровольцам.