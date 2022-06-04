Четыре бойца Интернационального легиона защиты Украины (ILDU), граждане Нидерландов, Австралии, Германии и Франции, погибли в ходе боев в Украине.

Об этом Интернациональный легион сообщает в Facebook.

"Мы хотели бы почтить память наших братьев по оружию: Рональда Вогелара, Майкла О’Нила, Бьорна Беньямина Клависа и Уилфрида Блерио… ", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, известно, что двое бойцов погибли в мае, еще один – в первые дни июня.

Напомним, что 9 мая мы писали о смерти Рона Вогелара. Ему было 55 лет, и с началом боевых действий он уехал воевать на украинской стороне. Он стал первым погибшим гражданином Нидерландов в этой войне.

Ранее "Страна" сообщала, что во время военных действий погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел "Волат".

Также мы писали о смерти ветерана британских вооруженных сил Скотта Сибли, который погиб в боях за Украину.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.