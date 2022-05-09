В Киеве погиб американец, помогавший усыновлять украинских детей с синдромом Дауна.

О смерти гражданина США, 65-летнего Сержа Зевлевера стало известно от его знакомых, которые поддерживали с ним отношения после оказания им помощи в усыновлении украинских детей с особыми потребностями, оставленных родителями в специнтернатах.

Пожилой американец был найден мертвым с огнестрельными ранениями возле своего дома на улице Старонаводницкой в Киеве на третий день войны - еще 26 февраля.

По факту смерти иностранного гражданина расследуется уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное убийство. Рассматриваются разные версии.



Вот что написала о Серже Зевлевере его знакомая с ником Charlie (aka Cookie Monster) в своем Twitter: "Я только что получила известие, что наш украинский друг Серж Зевлевер, который способствовал удочерению Люси, только что умер. Он неустанно боролся за детей-сирот и помог тысячам найти любящие семьи. Он погиб на улицах Киева, сражаясь за свою любимую Украину. RIP Серж".

В конце февраля "Страна" писала, что под Киевом тероборона убила израильтянина, приняв его за чеченца.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.