В Украине погиб еще один иностранец, воевавший за нашу страну.

Как сообщает De Telegraaf, под Харьковом погиб гражданин Нидерландов.



По информации издания, погибшего звали Рон Вогелар, ему было 55 лет, и с началом боевых действий он уехал воевать на украинской стороне. Он стал первым погибшим гражданином Нидерландов в этой войне.





De Telegraaf пишет, что Вогелар погиб 4 мая в ходе обстрела, это подтвердили его командир и семья. При этом дочь погибшего сообщила, что ее отец ни разу не пожалел о решении стать добровольцем на стороне Украине.

Также по данным De Telegraaf, в середине марта на территории Украины находились около 70 граждан Нидерландов, которые решили принять участие в войне.



Ранее было известно о гибели минимум 15 иностранных граждан, пошедших воевать за Украину. Они были из Грузии и Беларуси, а 29 апреля стало известно о гибели гражданина Великобритании Скотта Сибли, который воевал в Интернациональном легионе.

Напомним, около 40 тысяч иностранных бойцов приехали воевать добровольцами в Украину.

Также "Страна" сообщала, что армия России взяла в плен британского добровольца, приехавшего воевать за Украину.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.