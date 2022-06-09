В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 9 июня, в которой говорится, что российские войска продолжают штурмовать Северодонецк, пытались атаковать Тошковку и ведут обстрелы Краматорска.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Российские войска штурмовали позиции ВСУ в Северодонецке, но неудачно. Боевые действия продолжаются. Южнее Лисичанска, на северо-западной окраине Тошковки украинские войска тоже успешно отразили вражеский штурм. Противник имеет частичный успех в направлениях на Камышеваху и Роты Донецкой области. В Беларуси активизировался процесс формирования "народного ополчения". В военных комиссариатах проводится собрание с местными жителями с целью разъяснения необходимости создания указанных подразделений. Также в приграничных с Украиной областях местному населению запрещено посещение лесов.

Кроме того, в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации и на других направлениях.

На Северском направлении продолжаются обстрелы из стрелкового оружия и минометов в приграничных районах. Враг ведет воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов.

На Харьковском направлении противник продолжает огневое влияние на подразделения украинских войск с целью недопущения их продвижения в глубь временно захваченной территории.

На Славянском направлении враг активных действий не предпринимал, пытается закрепиться на захваченных рубежах. Основные усилия противник сосредотачивает на пополнении запасов и перегруппировке подразделений. Совершал артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. В районе населенного пункта Долина артиллерийские подразделения Сил обороны нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и военной техники врага. Утраты противника уточняются.

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли ракетный удар в районе города Краматорск. В целях определения маршрутов выдвижения и слабых мест в обороне украинских войск противник провел разведку в районе населенного пункта Нагорное. ВСУ дали решительный отпор и вынудили противника отойти. Враг вел воздушную разведку БПЛА в районах Краматорска и Покровска.

На Лиманском направлении противник активных наступательных действий не совершал.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстановка изменений не претерпела.

На Южнобужском направлении подразделения врага под прикрытием огня артиллерии и реактивных систем залпового огня наращивают систему оборонительных рубежей - оборудуют позиции и устанавливают минно-взрывные заграждения.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и блокировке гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

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