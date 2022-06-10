Посол Украины пообещал англичанам, что граждан Британии, приговоренных в Донецке к расстрелу, включат в ближайший список на обмен.

Об этом сообщил The Guardian британский депутат Роберт Дженрик.

"Между украинской и российской армией происходят обмены пленными, и вчера вечером украинский посол сказал мне, что они отдадут приоритет Эйдену и Шону в одном из таких обменов", - заявил Дженрик.

Он также потребовал чтобы глава МИД Великобритании Лиз Трасс провела переговоры с Сергеем Лавровым о судьбе приговоренных к расстрелу пленных.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокаты воевавших за Украину иностранцев обжалуют смертный приговор "суда ДНР".

Также мы писали, что глава МИД Британии возмутилась смертным приговором двум ее соотечественникам. А Блинкен осудил его.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.