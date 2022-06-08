В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что РФ не воспользуется ситуацией с разблокировкой портов.

"Слова Лаврова бессодержательны. Украина четко выразила свою позицию в отношении морских портов: для защиты береговой линии нужна военная техника, а для патрулирования экспортных путей в Черном море - миссия ВМС. Нельзя разрешать России использовать зерновые коридоры для нападения на юг Украины", - написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он также прикрепил скриншот, которым напомнил, как в январе Лавров заявлял, что Россия не планирует нападать на Украину.

Ранее мы уже писали, что Украина не доверяет обещаниям Путина о ненападении в случае разминирования украинских портов.

А секретарь СНБО Данилов заявил, что вопрос с вывозом зерна не решится, пока Украина не будет в безопасности.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, противокорабельное оружие станет лучшим гарантом безопасного экспорта зерна.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.