В Министерстве обороны России снова сообщили о создании двух "гуманитарных коридоров", представляющих собой "безопасные полосы для движения судов".

В ведомстве опубликовали следующий график "гуманитарных коридоров":

в Черном море (ежедневно с 08:00 до 19:00 – для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной 3 мили;

в Азовском море (круглосуточно) – для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.

Ранее украинская власть неизменно заявляла, что создание этих коридоров с ней не согласовывалось.

О том, что Россия выпустит иностранные суда из портов Украины в Черном и Азовском морях, в Министерстве обороны РФ сообщили еще 25 мая.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.