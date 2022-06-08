Россия гарантирует, что если Киев разминирует порты, Москва не будет пользоваться этой ситуацией для достижения военных целей. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, который сегодня находится в Турции.

Все заявления по этой теме главы МИД РФ:

1. Россия гарантирует, что если Киев разминирует порты, Москва не будет пользоваться этой ситуацией.

Отметим, что ранее президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости разминировать морские пути в Черном море, чтобы украинское зерно могло попасть по назначению, и обещал, что Москва не будет использовать эту ситуацию в военных целях. В Киеве уже заявили, что не верят этим обещаниям.

2. Российские и турецкие военные обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна.

3 По данным турецкой стороны, Украина готова обеспечивать проход судов через заминированные воды.

4 РФ готова к проведению четырёхсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна в Стамбуле.

По данным Bloomberg, согласованный Россией и Турцией план предполагает разминирование моря около Одессы и предоставление гарантий безопасного прохода кораблей их Черного моря под эгидой ООН. При этом, согласно источникам агентства, Украина не принимает прямого участия в переговорах.

Также мы сообщали, что Украина не доверяет обещаниям Путина о ненападении в случае разминирования украинских портов. А секретарь СНБО Данилов заявил, что вопрос с вывозом зерна не решится, пока Украина не будет в безопасности. По словам президента Украины Владимира Зеленского, противокорабельное оружие станет лучшим гарантом безопасного экспорта зерна.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.