Лавров заявил о гарантиях РФ о ненападении в случае, если Киев разминирует порты
Россия гарантирует, что если Киев разминирует порты, Москва не будет пользоваться этой ситуацией для достижения военных целей. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, который сегодня находится в Турции.
Все заявления по этой теме главы МИД РФ:
1. Россия гарантирует, что если Киев разминирует порты, Москва не будет пользоваться этой ситуацией.
Отметим, что ранее президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости разминировать морские пути в Черном море, чтобы украинское зерно могло попасть по назначению, и обещал, что Москва не будет использовать эту ситуацию в военных целях. В Киеве уже заявили, что не верят этим обещаниям.
2. Российские и турецкие военные обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна.
3 По данным турецкой стороны, Украина готова обеспечивать проход судов через заминированные воды.
4 РФ готова к проведению четырёхсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна в Стамбуле.
По данным Bloomberg, согласованный Россией и Турцией план предполагает разминирование моря около Одессы и предоставление гарантий безопасного прохода кораблей их Черного моря под эгидой ООН. При этом, согласно источникам агентства, Украина не принимает прямого участия в переговорах.
Также мы сообщали, что Украина не доверяет обещаниям Путина о ненападении в случае разминирования украинских портов. А секретарь СНБО Данилов заявил, что вопрос с вывозом зерна не решится, пока Украина не будет в безопасности. По словам президента Украины Владимира Зеленского, противокорабельное оружие станет лучшим гарантом безопасного экспорта зерна.
Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.