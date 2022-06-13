Министр аграрной политики Николай Сольский в комментарии "Стране" рассказал, как проходит посевная в Украине.

По его словам, в этом году в Украине посеяли примерно на 25% меньше, чем в прошлом.

"По состоянию на 13 июня площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 14 163,4 тыс. га, что на 2 752,9 тыс. га меньше от показателя в прошлом году. Я думаю, что это хороший показатель, учитывая, что у нас идет война, и некоторые территории оккупированы", - отметил Сольский.

Он также рассказал, сколько и каких культур уже посеяно.

"Состоянием на 13 июня яровой пшеницы посеяно 191,1 тыс. га, ярового ячменя 951,3 тыс.га, ярового рапса 33,6 тыс.га, овса 159,2 тыс.га, гороха 130,8 тыс.га, гречка 75,3 тыс.га, проса 48,9 тыс.га, кукурузы 4632, 9 тыс.га, сахарной свеклы 180,6 тыс.га, подсолнуха 4700,9 тыс.га, сои 1212, 6 тыс.га, картошки - 1104, 2 тыс.га", - сообщил министр.

Сольский добавил, что полностью завершили посев всех культур яровой группы хозяйства в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях.

По словам Сольского, состоянием на сегодня нужно вывезти из Украины приблизительно 16-17 миллионов тонн зерна.

"В целом мы уже вывозим около 2 миллионов тонн в месяц, поэтому нужно будет немало времени, чтобы вывезти оставшееся", - сказал он.

Кроме этого, министр сообщил, что сейчас в стране есть дефицит ранних фруктов и овощей из-за оккупации Херсонской и Запорожской областей.

"Ранняя клубника и черешня поставлялись из регионов, которые сейчас находятся в оккупации. Потом шли поставки из других регионов. Понятно, что черешня будет дороже, чем в прошлом году. Но цена на нее пойдёт на спад - ранняя черешня всегда была дороже обычной. Придётся немного подождать и цены будут ниже. Плюс, если сравнивать ранний сезон этого года, то он стартует позже, чем ранний сезон прошлого года, потому что в этом году было холоднее", - заявил министр.

Он добавил, что в целом дефицита базовых фруктов и овощей в Украине не предвидеться.

Помимо этого, Сольский рассказал, что на данный момент у фермеров есть профицит кисломолочной продукции.

"Очень тяжелый экспорт. Как никак, часть продукции шло экспортом в Среднюю Азию и некоторые другие страны, а сейчас его практически нет. Кроме того, уменьшилось внутреннее потребление, в том числе, потому что из Украины выехала часть потребителей", - отметил Николай Сольский.

Министр сообщил, что фермеры по своему усмотрению принимают решение, что делать с излишками кисломолочной продукции.

"Если цена упадет настолько, что кисломолочку будет выгодно экспортировать, то пойдет экспорт сухого молока, масла - просто другими маршрутами", - сказал Сольский.

Ранее мы писали о том, что в этом году урожай в Украине будет вдвое меньше прошлогоднего.

Также "Страна" рассказывала, что Украине негде хранить зерно нового урожая.