В Украине в этом году урожай будет в два раза меньше прошлогоднего.

Об этом заявил агентству Reuters первый заместитель министра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

По словам чиновника, если в прошлом году Украина собрала 86 миллионов тонн урожая, то в этом году ожидается, что он составит лишь 48,5 миллионов тонн.

Снижение показателя произойдет из-за того, что количество посевных земель из-за войны сократилось на четверть. Но даже при таких раскладах в стране может остаться излишек зерна в количестве 30 миллионов тонн – из-за невозможности отправить урожай на экспорт.

Ранее "Страна" приводила прогноз Высоцкого на 2023 год: из-за войны в Украине урожай следующего года может сократиться на 40%. Сейчас наша страна уже потеряла четверть пахотных земель.

"Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 млн тонн меньше, на 35-40% меньше, почти половина урожая прошлого года", - сказал Высоцкий.

Также мы сообщали о заявлении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаль, согласно которому Украина провела "самую сложную в истории посевную". Засеяно 75% от прошлогодних площадей.