В испанский порт Ла-Корунья прибыло судно с 18 тысячами тонн кукурузы из Украины. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Информацию подтверждает пресс-служба порта - грузовое судно Alppila с кукурузой прибыло перед рассветом в понедельник, 13 июня, и должно быть разгружено ко вторнику.

Отмечается, что это первая партия украинского зерна, доставленная по новому морскому маршруту через Балтийское море. Напомним, что такой морской путь был открыто из-за блокады украинских портов Военно-морскими силами Российской Федерации в Черном море.

Напомним, что Украина ежедневно теряет $170 млн из-за блокировки портов Чёрного моря. Из-за этого цены на зерно на мировом рынке растут, а в мире может возникнуть продовольственный дефицит и голод в некоторых третьих странах.

Также "Страна" писала, что Россия крадет у Украины продукты, предназначенные на экспорт, из временно оккупированных территорий. Например, зерно, которое Россия уже собралась продавать в третьи страны. А также подсолнечное масло, которое из-за войны в Украине стало дефицитом в мире.