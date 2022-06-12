Правительство Украины разработало два маршрута для экспорта зерна. Они проходят через Польшу и Румынию.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник в комментарии агентству Reuters.

На саммите безопасности в Сингапуре он отметил, что на территории Украины хранится до 30 млн тонн зерна, которые нужно экспортировать.

Из-за блокады морских портов Украина может вывезти зерно только автомобильным и речным транспортом, а также железной дорогой. Правительство разработало маршруты для экспорта через Польшу и Венгрию. Также ведутся переговоры о создании третьего коридора через страны Балтии.

"Эти маршруты не идеальны, но мы делаем все возможное, чтобы развивать их", - сказал Сеник.

Ранее в МИД Украины отреагировали на призыв главы Африканского Союза Маки Саля к Киеву разминировать порты. Представитель МИД Украины Олег Николенко призвал главу Африканского Союза Маки Саля не верить заявлениям президентам РФ Владимира Путина, что вывоз зерновых тормозит Украина, которая не хочет разминировать порты.

Кроме этого, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вопрос с вывозом зерна не решится, пока Украина не будет в безопасности. Он также обвинил Россию в том, что она создает искусственные препятствия украинскому экспорту, "для того, чтобы захватывать рынок себе, а потом шантажировать нас из-за нехватки пищи".