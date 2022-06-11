В МИД Украины отреагировали на призыв главы африканского союза Маки Саля к Киеву разминировать порты. Представитель МИД Украины Олег Николенко призвал главу африканского союза Маки Саля не верить заявлениям президентам РФ Владимира Путина, что вывоз зерновых тормозит Украина, которая не хочет разминировать порты.

Об этом он написал в Facebook.

"Африке грозит скачок цен на продовольствие и потенциальный голод из-за вторжения России в Украину. В этом контексте неприятно слышать, что Украина должна что-то делать - без осуждения России и призывов к ней прекратить разрушительную войну", - заявил Николенко.

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что реакция главы Африканского Союза показывает, на кого именно была рассчитана информкампания России на тему "зерно не вывозится из-за нежелания Украины разминировать порты". Как видим, она уже прямо влияет на позицию стран третьего мира, которые как раз и страдают более всего от угрозы голода.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вопрос с вывозом зерна не решится, пока Украина не будет в безопасности. Он также обвинил Россию в том, что она создает искусственные препятствия украинскому экспорту, "для того, чтобы захватывать рынок себе, а потом шантажировать нас из-за нехватки пищи".

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.