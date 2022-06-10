Президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Саль призвал Украину разминировать одесские порты, чтобы возобновить экспорт зерна.

Об этом сообщает The Guardian.

Если экспорт пшеницы из Украины не возобновится, Африка "окажется в ситуации очень серьезного голода, который может дестабилизировать ситуацию на континенте", заявил Саль.

Москва еще ранее призвала Украину разминировать воды вокруг Одессы, но Киев отказался, опасаясь нападения России.

Саль сказал, что президент РФ Владимир Путин, с которым он встречался на прошлой неделе в России, заверил его, что такого нападения не произойдет. Но в Украине уже заявили, что этим обещаниям не верят.

Ранее сообщалось, что и Лавров заявил о гарантиях РФ о ненападении в случае, если Киев разминирует порты. В Киеве назвали "бессодержательным" его обещания.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.