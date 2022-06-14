Мэр Северодонецка Александр Стрюк рассказал о ситуации в городе на утро 14 июня. По его данным, разрушены все три моста через Северский Донец, но пути сообщения с городом существуют.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

По словам Стрюка, в бомбоубежищах "Азота" остаются 540-560 человек. Там есть определенные запасы пищи.

Также Стрюк сообщил, что россияне сильно бомбят "Азот".

Напомним, ранее глава Луганской ОВА заявил, что эвакуация из города уже невозможна, так как все ведущие в Северодонецк мосты разрушены.

Также Генштаб ВСУ сообщал, что войска РФ пытаются закрепиться в центре Северодонецка.

Кроме того, сообщалось, что войска РФ перешли Северский Донец и закрепились на окраинах Старого Салтова в 30 км от Харькова.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.