Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что Украина ведет переговоры по выводу мирных жителей с завода "Азот" в Северодонецке.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Пытаемся договориться, с помощью Ирины Верещук, организовать коридор, пока безуспешно. Укрытия "Азота" не столь прочны как в мариупольской "Азовстали", поэтому нам надо вывезти людей обязательно с гарантиями безопасности", - сказал он.

Противник, по его словам, контролирует 70% города. В промышленной зоне, которую заняли ВСУ, находятся около 500 гражданских, в том числе и 40 детей.

О том, что идут переговоры об эвакуации с "Азота" несколько дней назад заявлял "посол ЛНР" в Москве Родион Мирошник. Он утверждал, что завод блокирован российской армией, но Сергей Гайдай это опровергал.

Также в "ДНР" сегодня заявили, что Северодонецк "фактически блокирован" после подрыва последнего из трех мостов через Северский Донец. Однако губернатор Луганщины говорит, что риска окружения войск нет.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.