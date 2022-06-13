Враг контролирует 70% Северодонецка. Киев ведет переговоры по эвакуации гражданских с завода "Азот" - Гайдай
Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что Украина ведет переговоры по выводу мирных жителей с завода "Азот" в Северодонецке.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Пытаемся договориться, с помощью Ирины Верещук, организовать коридор, пока безуспешно. Укрытия "Азота" не столь прочны как в мариупольской "Азовстали", поэтому нам надо вывезти людей обязательно с гарантиями безопасности", - сказал он.
Противник, по его словам, контролирует 70% города. В промышленной зоне, которую заняли ВСУ, находятся около 500 гражданских, в том числе и 40 детей.
О том, что идут переговоры об эвакуации с "Азота" несколько дней назад заявлял "посол ЛНР" в Москве Родион Мирошник. Он утверждал, что завод блокирован российской армией, но Сергей Гайдай это опровергал.
Также в "ДНР" сегодня заявили, что Северодонецк "фактически блокирован" после подрыва последнего из трех мостов через Северский Донец. Однако губернатор Луганщины говорит, что риска окружения войск нет.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.