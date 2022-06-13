Сергей Гайдай сообщил, что на заводе остается около 500 гражданских. Скриншот из видео

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что Украина ведет переговоры по выводу мирных жителей с завода "Азот" в Северодонецке.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Пытаемся договориться, с помощью Ирины Верещук, организовать коридор, пока безуспешно. Укрытия "Азота" не столь прочны как в мариупольской "Азовстали", поэтому нам надо вывезти людей обязательно с гарантиями безопасности", - сказал он.

Противник, по его словам, контролирует 70% города. В промышленной зоне, которую заняли ВСУ, находятся около 500 гражданских, в том числе и 40 детей.

О том, что идут переговоры об эвакуации с "Азота" несколько дней назад заявлял "посол ЛНР" в Москве Родион Мирошник. Он утверждал, что завод блокирован российской армией, но Сергей Гайдай это опровергал.

Также в "ДНР" сегодня заявили, что Северодонецк "фактически блокирован" после подрыва последнего из трех мостов через Северский Донец. Однако губернатор Луганщины говорит, что риска окружения войск нет.

Гайдай заявил, что Украина ведет переговоры по выводу мирных жителей с завода Азот в Северодонецке

Гайдай заявил, что Украина ведет переговоры по выводу мирных жителей с завода Азот в Северодонецке

Тем временем, война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины. 

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