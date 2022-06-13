В ночь с 12 на 13 июня американский Институт изучения войны опубликовал новые карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы продолжали наземные атаки в Северодонецке и взорвали мосты, соединяющие Северодонецк с Лисичанском через реку Северский Донец, вероятно, пытаясь перерезать украинские наземные пути снабжения, идущие от Бахмута до Лисичанска и Северодонецка.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

По данным Института изучения войны, российские войска постепенно продвигались к юго-востоку от Изюма и, вероятно, продолжат попытки наступления на Славянск с северо-запада.

Кроме того, войска РФ продолжали попытки оттеснить украинские войска от линии фронта к северо-востоку от Харькова.

Также россияне сосредоточились на удержании оборонительных рубежей на юге и 12 июня обстреляли украинские позиции.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.