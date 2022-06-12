Подданный Великобритании Джордан Гэтли погиб в Северодонецке. Об этом сообщил его отец Дин в Facebook.

Новость об этом семья получила позавчера, 10 июня. Отец пишет, что Джордан покинул британскую армию в марте этого года, чтобы продолжить карьеру солдата в других местах. По итогу оказался в Украине.

"Мы получили несколько сообщений от его команды, которые рассказали нам о его богатстве знаний, его навыках солдата и любви к своей работе. Его команда говорит, что все любили его, как и мы, и он очень сильно изменил жизни многих людей, не только солдат, но и обучив украинские силы", - пишет Дин Гэтли.

Скриншот: Facebook/Dean Gatley

Ранее мы рассказывали о том, что в "ДНР" приговорили к смертной казни трех иностранцев, воевавших за ВСУ. Однако вице-премьер Ирина Верещук уверена в обмене приговоренных к смерти иностранцев.

Также "Страна" рассказывала, что в Чехии подтвердили смерть своего гражданина, воевавшего за ВСУ в Донецкой области.