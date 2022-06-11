Иностранных бойцов Вооруженных сил Украины, которые получили так называемые "приговоры" к смертной казни в оккупированном Донецке, рано или поздно обменяют.

Об этом сообщила в Telegram вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук.

Чиновница рассказала, что в оккупированном Донецке фейковый суд вынес "приговоры" трем военнослужащим ВСУ: Эйдену Аслину, Шону Пиннеру и Саадуну Брахиму, которые являются иностранными гражданами.

По мнению Верещук, цель противника - терроризировать западное общественное мнение, угрожая расстрелять трех заложников.

"Я, конечно, не знаю, что на уме у террористов. Однако что-то мне подсказывает, что, в конце концов, так или иначе, рано или поздно этих троих военнослужащих обменяют (или иначе попадут домой)", - пояснила Верещук и добавила, что профессиональные террористы все равно действуют рационально.

Ранее мы писали, что смертные приговоры, вынесенные в "ДНР" в отношении иностранцев, воевавших за Украину, являются нарушением международного права. Об этом заявила эксперт Amnesty International Нина Навид.

Также "Страна" сообщала, что адвокаты воевавших за Украину иностранцев обжалуют смертный приговор "суда ДНР".