Французский доброволец, воевавший за Украину, погиб в ходе боевых действий под Харьковом. Как сообщила французская радиостанция Europe 1, подробностей о личности погибшего, его возрасте и дате смерти пока нет. Известно, что военный прибыл в Украину в составе интернационального легиона. Согласно данным радиостанции, он получил смертельное ранение после артиллерийского обстрела под Харьковом. Уточняется, что это первый доброволец из Франции, погибший с начала войны в Украине.

"Мы получили печальную новость о том, что в боях в Украине смертельно ранен француз", - заявили в МИД в Париже.

"Мы выражаем наши соболезнования его семье", – подтвердили в ведомстве гибель французского военного и напомнили о том, что не рекомендуют ездить в Украину.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал коллеге из Франции о боях на Донбассе и решающем преимуществе противника в артиллерии.

Напомним также, что в конце мая в Луганской области погиб французский журналист Леклер. Во Франции создадут группу по расследованию его гибели.

Тем временем война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.