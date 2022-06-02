Противник имеет решающее преимущество в артиллерии, что актуализирует вопрос скорейшего перехода наших подразделений на вооружение натовского образца.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции Тьери Бюркаром.

По словам Залужного, самая сложная ситуация на фронте сейчас в Луганской области, где противник пытается вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Главком объяснил, что операции носят комплексный характер и требуют совмещения как оборонительных, так и наступательных действий.

"Однако противник имеет решающее преимущество в артиллерии, что актуализирует вопрос скорейшего перехода наших подразделений на вооружение натовского образца. Это сохранит жизнь наших людей и наши территории", - сказал Залужный.

Фото: Telegram/Головнокомандувач ЗСУ

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