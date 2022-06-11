Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подтвердил информацию о гибели чешского добровольца в Украине. Вероятно, мужчина воевал в составе батальона "Карпатская Сечь" и погиб возле Изюма.

Об сообщает чешское издание Denik N.

"Я могу подтвердить, что один гражданин Чехии погиб в Украине, что это произошло в Донецкой области", - сказал Липавский журналистам.

Предполагается, что это Михал Й. из Тршебича, который, вероятно, был членом добровольческого батальона "Карпатская Сечь". По информации Чешского телевидения, он воевал южнее Изюма.

Он погиб в пятницу на Донбассе в боях с российской армией. Чешское телевидение заявило, что мужчина погиб от попадания минометной гранаты и что он несколько месяцев работал в Украине.

Напомним, на днях в "ДНР" приговорили к смертному приговору трех иностранных добровольцев, воевавших за ВСУ: британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также марокканца Саадуна Брагима.

Их обвинили в "наемничестве" и в совершении действий, направленных на "захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".

А также в "ДНР" заявили, что готовят "трибунал" для еще одного иностранца, воевавшего на стороне Украины.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.