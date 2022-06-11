В Чехии подтвердили смерть своего гражданина, воевавшего за ВСУ в Донецкой области
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подтвердил информацию о гибели чешского добровольца в Украине. Вероятно, мужчина воевал в составе батальона "Карпатская Сечь" и погиб возле Изюма.
Об сообщает чешское издание Denik N.
"Я могу подтвердить, что один гражданин Чехии погиб в Украине, что это произошло в Донецкой области", - сказал Липавский журналистам.
Предполагается, что это Михал Й. из Тршебича, который, вероятно, был членом добровольческого батальона "Карпатская Сечь". По информации Чешского телевидения, он воевал южнее Изюма.
Он погиб в пятницу на Донбассе в боях с российской армией. Чешское телевидение заявило, что мужчина погиб от попадания минометной гранаты и что он несколько месяцев работал в Украине.
Напомним, на днях в "ДНР" приговорили к смертному приговору трех иностранных добровольцев, воевавших за ВСУ: британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также марокканца Саадуна Брагима.
Их обвинили в "наемничестве" и в совершении действий, направленных на "захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".
А также в "ДНР" заявили, что готовят "трибунал" для еще одного иностранца, воевавшего на стороне Украины.
Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.
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