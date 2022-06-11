В "ДНР" сообщают, что готовят "трибунал" еще для одного иностранного добровольца, взятого в плен на Донбассе. Теперь речь идет о бойце ВСУ из Южной Кореи, сообщила "министр иностранных дел ДНР" Наталья Никанорова.

Однако российские СМИ со ссылкой на так называемый "МИД ДНР" опровергают то, что планируется "трибунал".

Ранее "Верховный суд ДНР" приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также марокканца Саадуна Брагима.

В свою очередь адвокаты приговоренных в "ДНР" к смертной казни воевавших за Украину иностранцев Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима намерены обжаловать смертный приговор. Если Пушилин "помилует" их, смертную казнь заменять на пожизненное заключение или 25 лет тюрьмы.

Позже эксперт Amnesty International Нина Навид заявила, что смертные приговоры, вынесенные в "ДНР" в отношении иностранцев, воевавших за Украину, являются нарушением международного права.

Напомним, война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.