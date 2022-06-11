Информация о блокировании армией РФ завода "Азот" в Северодонецке, о чем сообщили в "ЛНР", абсолютная ложь.

Об этом заявляет глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Наши держат промзону Северодонецка и уничтожают росармию в городе. Верьте только официальной информации", - заявил Гайдай.

Ранее "посол ЛНР" в Москве Родион Мирошник утверждал, что несколько сот украинских военных заблокированы на территории "Азота" и вышли на контакт с представителями "ЛНР" и российской армии.

Мы также писали, что российские войска обстреляли территорию цеха производства аммиака химического завода "Азот" в Северодонецке. Повреждены не менее двух цехов на разных концах химического предприятия. Один из них - цех производства аммиака.

Напомним, война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.