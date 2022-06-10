В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 10 июня, в которой говорится, что российские войска ведут обстрелы Харькова и продолжают штурмовать Северодонецк.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Российские войска ведет штурм украинских позиций с целью установления полного контроля над городом Северодонецк и создания условий для блокирования украинских подразделений. Бои продолжаются. Артиллерия противника ведет обстрел районов Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Тошковки, Золотого и Горского (Луганская область). В Харьковской области россияне обстреливают украинские войска из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе Харькова, а также Криничной, Гусаровки, Байрака и Чепеля (села восточнее и южнее Балаклеи). На Славянском направлении подразделения армии РФ ведут подготовку к возобновлению наступления на Славянск. Обстреливали из артиллерии районы н. п. Долина, Красная Поляна, Новая Дмитриевка, Грушеваха и Дубравное. На Лиманском направлении россияне продолжают закрепляться в районе Святогорска. Готовятся продолжению наступления в направлении Лиман – Славянск. Совершили обстрел неподалеку от Дроновки и Серебрянки.

Также в Генштабе сообщили о ситуации на других направлениях.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Бахмутском направлении вражеская огневая активность фиксировалась недалеко от Нью-Йорка, Золотого, Врубовки, Камышевахи, Берестового и Луганского.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных действий не вели. Осуществили обстрелы с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Невельское, Марьинка, Орехов, Опытное и Новобахмутовка. Враг нанес авиационные удары с применением самолетов Су-25 вблизи Марьинки и Красногоровки, вертолетов Ка-52 вблизи Новобахмутовки и Ми-8 в районе Александрополя.

На Новопавловском направлении противник усилил группировку своих войск.

На Южнобужском направлении противник обороняется. Враг продолжает меры по усовершенствованию фортификационного оборудования второго и третьего рубежей обороны. Осуществляет меры маскировки.

На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

В акваториях Черного и Азовского морей враг сосредотачивает основные усилия на блокировании гражданского судоходства. В акватории Черного моря в готовности к применению находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.