Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области. Скриншот из видео

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что противник планирует захватить Северодонецк к 22 июня. По его словам, предыдущим дедлайном для войск РФ было 10 июня, однако на сегодня захватить город у них не получилось. 

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Также, по его данным, под плотным обстрелом сейчас находится вся свободная часть Луганщины. В Северодонецке идут уличные бои.

Трасса "Лисичанск-Бахмут"остается под контролем Украины, заявил Гайдай. Окружение украинским войскам в Луганской области не грозит.

Гайдай также добавил, что "тихая" эвакуация возможна только из Лисичанска и Горской громады, туда же есть возможность завозить гуманитарку.

Гайдай считает, что противник планирует захватить Северодонецк 22 июня

Напомним, ранее Гайдай не исключил, что ВСУ придется покинуть Северодонецк, однако это не означает сдачу города.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.

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