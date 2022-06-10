Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что противник планирует захватить Северодонецк к 22 июня. По его словам, предыдущим дедлайном для войск РФ было 10 июня, однако на сегодня захватить город у них не получилось.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Также, по его данным, под плотным обстрелом сейчас находится вся свободная часть Луганщины. В Северодонецке идут уличные бои.

Трасса "Лисичанск-Бахмут"остается под контролем Украины, заявил Гайдай. Окружение украинским войскам в Луганской области не грозит.

Гайдай также добавил, что "тихая" эвакуация возможна только из Лисичанска и Горской громады, туда же есть возможность завозить гуманитарку.

Напомним, ранее Гайдай не исключил, что ВСУ придется покинуть Северодонецк, однако это не означает сдачу города.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.