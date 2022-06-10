В ходе российских обстрелов уничтожен Ледовый дворец в Северодонецке.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за обстрелов возник пожар, и здание сгорело.

"Забросали Ледовый снарядами", - написал военный губернатор.

Ледовый дворец был одним из символов города. Там регулярно проходили спортивные мероприятия и концерты.

Ранее мы писали, что по словам Сергея Гайдая, в Северодонецке идут жестокие бои. Уровень воды в Северском Донце упал.

Также "Страна" сообщала, что мэр Северодонецка заявил, что в случае сдачи противнику город будет очень тяжело освободить.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.