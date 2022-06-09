Украинские войска контролируют примерно треть территории Северодонецка – промзону и прилегающие кварталы. Об этом сообщил в эфире информационного телемарафона мэр города Александр Стрюк.

Ночь, по его словам, прошла сложно, противник постоянно обстреливает предприятие "Азот".

"Город сейчас украинский. Нашими вооруженными силами контролируется часть города - это промзона, прилегающие кварталы. Линия обороны выстроена и держится. Ночь прошла довольно сложно под плотным артиллерийским огнем", - сказал он, уточнив, что украинскими бойцами контролируется примерно треть города.

Также Стрюк рассказал о разрушениях в городе, по его словам, в Северодонецке придется заново отстроить треть кварталов. "Треть кварталов потребует новой застройки – это центральная и новая часть города, старую часть города, возможно, можно будет восстановить", - сказал он.

По его словам, гуманитарная ситуация в городе почти критическая – света, воды, газа нет более 1,5 месяца. Около 10 тысяч жителей остаются в городе. Эвакуация населения из города пока невозможна.

Напомним, сегодня россияне обстреляли северодонецкий завод "Азот", повредив цех производства аммиака.

Как писала "Страна", россияне штурмуют позиции ВСУ в Северодонецке и активизируют операции на юге.

Тем временем война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.