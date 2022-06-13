В Минобороны Украины подтвердили, что центр Северодонецка перешел под контроль армии РФ, у которой в этом районе серьезное преимущество в артиллерии.

Об этом сказал представитель Минобороны Александр Мотузяник.

По его словам, сейчас в городе ведутся уличные бои.

Ранее о том, что ВСУ вытеснили из центра Северодонецка сообщал и Генштаб.

А губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявлял, что РФ контролирует 70% Северодонецка, а Украина ведет переговоры по выводу мирных жителей с завода "Азот".

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.