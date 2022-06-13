В Лисичанске СБУ выявила порядка 50 человек, которые передавали военную информацию российским Telegram-каналам. Для этого они приходили в украинские гуманитарные штабы, где есть интернет.

Об этом рассказал луганский губернатор Сергей Гайдай.

Вычислить их удалось, потому что в гумштабах оборудован спутниковый интернет Starlink, который Украине передал Илон Маск.

Судя по всему, украинские спецслужбы могут отслеживать активность пользователей, подключенных к Starlink.

"Российские агенты передавали данные через спутниковую сеть "Старлинк". Именно такие установлены во всех наших гумштабах... Приходили, брали гуманитарку, просили помощь – получали ее, и не выходя из штаба – предавали Украину", - написал Гайдай.

Ранее полиция задержала жителя Бучанского района, который во время оккупации передавал врагу данные о ветеранах АТО.

Также четыре сотрудника "Укрзализныцы" сотрудничали с российскими военными и передавали им информацию

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.