Российская армия мощно обстреливает промзону Северодонецка, а внутри города не утихают бои. Кроме этого, из оружия большого калибра россияне уничтожают Лисичанск, в результате обстрелов есть погибшая.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Facebook.

По его словам, оккупанты штурмуют Северодонецк, но успеха не имеют. Также продолжаются боевые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении противник обстреливал украинские позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Камышевахи, Горного, Николаевки, Белогоровки. Украинские воины отразили наступление во Врубовке.

Также противник пытался вести наступление на Николаевку, но получил решительный отпор и отошел.

"Мощные обстрелы Лисичанска не оставляют шанса выжить местным, последние дни больше жертв именно в этом городе, который орки уничтожают из артиллерии. За минувшие сутки у нас одна погибшая женщина, еще двое людей ранены, они уже эвакуированы в больницы в другие регионы страны", - пишет Гайдай.

В Северодонецке россияне интенсивно обстреливают промзону, на химзаводе "Азот" вчера пылали остатки смазочных материалов в транспортном цехе, передает Гайдай.

Кроме того, поврежден "Северодонецкий Стеклопластик".

"Окрестности областного центра также обильно поливали вражеским огнем, прилетело на полигон спасателей, повреждены дома в Павлограде и Синецком. Около 30 зданий разрушены за сутки в области. Врубовка не может прийти в себя после "Солнцепека", разрушения жилищного фонда огромны. И тишины нет, чтобы зафиксировать разрушения", - пишет Гайдай.

Также Гайдай сообщил об установленных в Лисичанске жителях, которые погибли или пострадали в результате обстрелов:

погибшие: Ковальчук В.Ф. 1959 г.;

ранены: Богатыревв С.Ю. 1985 г., Пархоменко Ю.С.1973 г.

Напомним, война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.