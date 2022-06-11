Армия РФ часами обстреливает завод "Азот" в Северодонецке тяжелым калибр, в результате чего там продолжается масштабный пожар.

Об этом сообщил луганский губернатор Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Там масло вытекло из радиаторов, десятки тонн, очень мощный пожар", - сказал Гайдай.

Ранее Гайдай опроверг информацию о блокировании армией РФ завода "Азот" в Северодонецке.

"Наши держат промзону Северодонецка и уничтожают росармию в городе. Верьте только официальной информации", - заявил Гайдай.

А мэр Северодонецка рассказал, что город также находится под постоянными бомбежками.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.