В Донецке снова сообщают о мощных обстрелах. На этот раз районов Макеевка и Заперевальный.

Соответствующие видео опубликованы в телеграм-каналах.

О последствиях "прилетов" пока не сообщается.

Напомним, сегодня в Telegram-каналах так называемого "ДНР" сообщали об обстреле Куйбышевского и Киевского районов Донецка.

А вчера в центре Донецка прогремел взрыв близ оккупационной администрации "главы ДНР" и улицы Артема. В "ДНР" заявили об артиллерийском ударе и о повреждении в результате жилого здания.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.