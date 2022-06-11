В Донецке снова сообщают об обстрелах жилых районов. Видео
В Донецке снова сообщают о мощных обстрелах. На этот раз районов Макеевка и Заперевальный.
Соответствующие видео опубликованы в телеграм-каналах.
О последствиях "прилетов" пока не сообщается.
Напомним, сегодня в Telegram-каналах так называемого "ДНР" сообщали об обстреле Куйбышевского и Киевского районов Донецка.
А вчера в центре Донецка прогремел взрыв близ оккупационной администрации "главы ДНР" и улицы Артема. В "ДНР" заявили об артиллерийском ударе и о повреждении в результате жилого здания.
Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.