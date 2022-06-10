В центре Донецка прогремел взрыв близ оккупационной администрации "главы ДНР" и улицы Артема. В "ДНР" заявили об артиллерийском ударе и о повреждении в результате жилого здания.

Спустя какое-то время донецкие СМИ сообщили еще об одном ударе по центру Донецка. Снаряды ложатся все ближе к "администрации главы ДНР".

Видео "прилетов" публикуют российские СМИ.

Как писала "Страна", сегодня Донецк, Макеевка и Горловка снова попали под обстрел. В "ДНР" заявляют о погибших и раненых.

Напомним, 1 июня в Украине заявили о ранении "главы ДНР" Пушилина в Лимане. Сепаратисты это опровергли, как и советник главы Офиса президента Алексей Арестович, который развенчал слухи о ранении Пушилина.

Тем временем война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.