С утра 10 июня снова под огнем находятся Донецк, Макеевка и Горловка. Есть погибшие и раненые гражданские.

Как сообщают в "ДНР", утром по Червоногвардейскому району Макеевки ударили 10 снарядов калибра 122 мм. В результате обстрела погиб 1 человек, еще 6 ранены.

В соцсетях публикуют видео, на котором заметно, как ПВО сбивает какой-то объект, возможно, ракету.

В "администрации" Горловки сообщили, что в результате обстрела Калининского района Горловки (поселок шахты Калинина) погибли две женщины, 1954 и 1957 г. р.

Также сообщают о взрывах в Киевском районе Донецка. Пока без подробностей.

Напомним, Гайдай сообщил, что ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" в Стаханове, а в "ЛНР" заявили о погибших гражданских.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.