Вооруженные силы Украины контролируют треть Северодонецка, сообщил в интервью ВВС мэр города Александр Стрюк.

"На сегодняшний день идут острые уличные бои. Они сопровождаются постоянными бомбежками. Треть города контролируется вооруженными силами Украины: построена линия обороны, и в прилегающих жилых кварталах идут бои. Проводятся войсковые операции, пытаются оттеснить (российских военных - Ред.)", - сказал Стрюк.

По его словам, основная проблема украинской армии: "нас бомбят, а защищаться нечем", поэтому Украине нуждается в дальней артиллерии и системах ПВО.

Также мэр города прояснил ситуацию с заводом "Азот":

"Территория "Азота" уже обстреляна и с воздуха, и тяжелой артиллерией. Вчера взорвался цех обработки аммиака, взорвался склад с отработанными химикатами, который горит уже сутки".

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.