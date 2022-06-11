Россия еще год может вести войну такими темпами как сейчас.

Такое заключение сделало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий на Facebook-странице пишет о том, что сейчас ведется артиллерийская война, в которой на одну украинскую артиллерийскую единицу приходится 10-15 российских орудий, поэтому теперь все зависит от поставок западного вооружения.

"Мы заметили, что Россия производит гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты, однако российские экономические ресурсы позволят стране-оккупанту продолжать войну нынешними темпами еще в течение года", — пишет представитель ГУР.

По его мнению, кремлевское руководство может захотеть заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продолжить войну с целью завоевания Украины и не только.

Ранее мы писали, что по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, ежедневно Украина теряет в боевых действиях против России до 200 военных.

Также министр обороны Алексей Резников заявлял, что ежедневно на войне гибнет 100 украинских военных. И около 500 человек получают ранения.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.