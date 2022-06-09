Ежедневные потери украинских войск в войне с Россией составляют от 100 до 200 человек.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает украинская служба BBC.

Одной из главных причин больших потерь Подоляк назвал отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями. По его словам, Украине нужны сотни, а не "горстки" мощнейших артиллерийских систем, которые может предоставить Запад.

Для паритета с огневой мощностью врага и деоккупации территории Украины, по данным Подоляка, нужно до 300 ракетных систем.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что ежедневно на войне гибнет 100 украинских военных. И около 500 человек получают ранения.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.