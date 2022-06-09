Киевсовет инициирует создание в столице военного кладбища для почетных захоронений погибших на фронте защитников Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Украина переживает сегодня большую трагедию и проходит через большие испытания - наши воины, патриоты, герои украинской нации гибнут за свободу и независимость нашего государства. И наша обязанность - почтить их подвиг и память о героях", - заявил градоначальник.

По словам Кличко, столичные власти намерены обратиться к правительству Украины с просьбой о создании в Киеве военного кладбища. Его предлагают обустроить рядом с урочищем Бабий Яр. Киев готов взять на себя все расходы.

"Но необходима также поддержка на национальном уровне в вопросах документального сопровождения, возможно, даже принятие отдельного закона по этому вопросу. Убежден, Киев должен воплотить этот проект совместно с государством", - добавил Кличко.

Напомним, в Днепре военная часть Краснопольского кладбища стремительно разрастается.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск - Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ею невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.