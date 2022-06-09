На воинской части кладбища Днепра за 8 лет войны на Донбассе появилось 175 новых могил, а за 3 месяца с начала вторжения РФ их стало на 293 больше, говорится в репортаже The Washington Post.

Всего в Днепропетровской области с начала войны похоронено более 700 украинских военных, сообщил изданию военный капеллан Дмитрий Поворотный.

Поворотный провел около 10 массовых похорон на Краснопольском кладбище с начала полномасштабных боевых действий. Кроме того, каждую неделю он также проводит одну-две индивидуальные похоронные церемонии.

Издание сообщает, что недавно в Украине изменили протокол проведения военных похорон, в него добавили западные и местные традиции, вместо тех, что достались от СССР.



Новый протокол разрабатывал Украинский институт нацпамяти.

Напомним, по данным министра обороны Алексея Резникова, ВСУ ежедневно теряют до 100 человек убитыми и до 500 ранеными.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.