"Высокий уровень потерь в Украине может привести войну к переломному моменту".

Статью с таким названием опубликовала The Guardian.

Ее автор - редактор The Guardian по вопросам обороны и безопасности Дан Саббах анализирует данные о потерях ВСУ.

"Украинские потери составляют от 600 до 1000 (убитых и раненых) человек в день… Это представляет собой чрезвычайную потерю человеческих жизней и боеспособности защитников, втянутых в оборону восточного города Северодонецка, которая на этой неделе превратилась в проигрышную битву.

Само число - более 20 000 жертв в месяц - вызывает вопросы о том, в каком состоянии будет украинская армия, если война затянется до осени. То же самое, конечно, относится и к русским. Но оккупанты уже контролируют большие куски Украины, и они могут приостановить боевые действия с территориальным перевесом.

Силы Киева далеки от точки краха. Но несколько месяцев больших потерь значительно подорвут его боевую мощь.

Ситуация настолько актуальна, что иностранцы с боевым опытом, прошедшие тесты на вступление в интернациональный легион, могут оказаться на передовой менее чем через месяц после пересечения украинской границы. Но, опять же, высокий уровень потерь, который сейчас открыто обсуждается, может стать сдерживающим фактором для новобранцев в будущем.

Западные официальные лица предпочитают не обсуждать влияние войны на защитников, вместо этого освещая на своих брифингах проблемы для россиян.

Но они предпочли не предоставлять аналогичные оценки для Украины, что может создать однобокое впечатление, что у россиян дела обстоят хуже. На самом деле, при артиллерийском превосходстве 10 или 15 к одному, по мнению украинцев, вполне может быть, что уровень потерь оккупантов на данный момент гораздо ниже, потому что они способны наносить смерть защитникам с большего расстояния.

Боеприпасов у украинцев явно не хватает, опять же по их собственному признанию. Вадим Скибицкий, заместитель начальника военной разведки Украины, заявил, что Украина использует от 5000 до 6000 артиллерийских снарядов в день и "почти израсходовала" свой запас советских 152-мм стандартных снарядов. Теперь ВСУ используют 155-мм гаубицы стандарта НАТО; неясно, сколько их есть.

Украина не лишена мужества и решимости. Западная поддержка все еще существует, о чем свидетельствует заявление Великобритании о поставке на этой неделе нескольких, возможно, трех, реактивных систем залпового огня, хотя Киев почти сразу заявил, что хочет во много раз больше.

Но российские силы нашли способ продвинуться на Донбассе, что ставит вопрос о том, не находится ли трехмесячная война в очередном поворотном моменте".

Ранее мы писали, что по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, ежедневно Украина теряет в боевых действиях против России до 200 военных.

Также "Страна" сообщала, что ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что ежедневно на войне гибнет 100 украинских военных. И около 500 человек получают ранения.