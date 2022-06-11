"У Украины заканчиваются боеприпасы, при том, что перспективы на поле боя туманны" - таков заголовок свежей публикации в The Washington Post с подзаголовком: "Надежды на то, что Украина сможет обратить вспять достижения России, тают перед лицом превосходящей огневой мощи".

"Эйфория, которая сопровождала непредсказуемые первые победы Украины над неуклюжими российскими войсками, угасает по мере того, как Москва адаптирует свою тактику, восстанавливает темп и утверждает свою подавляющую огневую мощь против сильно вооруженных украинских сил", - пишет издание.

При этом, западная помощь поступает слишком медленно и не в состоянии оказать влияние на продвижение российских сил на Донбассе. Это ведет к существенному росту потерь со стороны Украины, что признает ее политическое и военное руководство, которое заявляет, что убитыми ВСУ теряют в день 100-200 человек.

"Русские все еще совершают ошибки и тоже теряют людей и технику, хотя и меньшими темпами, чем в первые месяцы конфликта. Одним из признаков того, что они страдают от нехватки вооружения, стало видео, размещенное в социальных сетях, где они вывозят со склада сотни законсервированных советских танков Т-62 для отправки в Украину. Но общая траектория войны отклонилась от первоначальных неожиданных провалов России и склонилась в пользу РФ как явно более мощной силы", - пишет The Washington Post.

Издание цитирует Александра Данилюка, советника Кабмина по вопросам обороны и разведки: "Стратегия и тактика россиян сейчас совершенно другие. Они гораздо успешнее. У них больше ресурсов, чем у нас, и они никуда не торопятся. Сейчас гораздо меньше поводов для оптимизма".

Напомним, война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.