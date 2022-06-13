Представитель Министерства обороны Александр Мотузяник заявил, что российские войска закрепились на окраинах Старого Салтова.

Об этом сказал на брифинге представитель Минобороны Александр Мотузянык.

Отметим, Старый Салтов находится на правом берегу Северского Донца, в 30 км на восток от Харькова.

Ранее российские войска были оттеснены на левый берег. Но сейчас, как видим, смогли вновь закрепиться на правом берегу.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.