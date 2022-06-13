СБУ задержала агента РФ, который сливал россиянам позиции украинских военных в Харьковской области

СБУ задержала агента РФ, который передавал россиянам данные о позиции украинских военных в Харьковской области. Задержанным оказался местный житель, которого российские спецслужбы "завербовали через интернет".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина фиксировал места дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований на территории региона. Среди прочего россиян интересовали координаты блокпостов и военные укрепления, добавили в СБУ.

Спецназовцы СБУ задержали российского агента рядом с Харьковом, когда он ехал на очередное задание. Мужчине сообщили ему о подозрении по ст. 114-2 - несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ. Ему грозит до 12 лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала четырех мужчин, которые снимали и распространяли "прилеты" по Львову.

Также мы писали, что СБУ заявила о разоблачении диверсантов, которые хотели сбить пассажирский самолет и обвинить в этом Украину.

Кроме того, ранее сотрудники спецслужбы сообщили об игре на смартфонах, с помощью которой россияне выманивают фото стратегических объектов.